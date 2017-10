Site vaza camisas de Alemanha, Argentina e Rússia para 2018

A oito meses do início Copa do Mundo de 2018, já se sabe como serão as camisas de várias seleções – inclusive a de países que ainda não estão garantidas na Rússia. O site uruguaio especializado em uniformes Todo Sobre Camisetas teve acesso a quatro modelos da Adidas e divulgou esboços dos modelos na manhã desta segunda-feira. Além das já garantidas no Mundial Alemanha e Rússia, vazaram os uniformes de Argentina e Colômbia que na terça-feira tentarão confirmar suas vagas.

Como já era previsto, os uniformes têm claras referências à década de 90. O uniforme da atual campeã alemã é uma espécie de releitura do modelo usado no título da Copa de 1990, com formas geométricas no peito – mas apenas em preto, e não nas cores da bandeira. Já a anfitriã Rússia terá um modelo mais simples, com predomínio do vermelho e duas faixas brancas saindo dos ombros em direção ao tórax.

A camisa da seleção argentina carrega forte dose de superstição. O modelo com mangas brancas é bem semelhante ao de 1993, ano em que a equipe conquistou seu último título, o da Copa América. A principal diferença são as listras azuis em tom “pixelado”.

Apesar de já ter sua camisa divulgada, a seleção de Lionel Messi ainda corre grande risco de não se classificar para o Mundial. Em sexto lugar nas Eliminatórias, os argentinos precisam vencer o Equador nesta terça-feira e torcer por uma combinação de resultados para garantir vaga direta, sem precisar de repescagem.

O último vazamento é o da seleção colombiana, quarta colocada das Eliminatórias e que também ainda corre riscos de não ir à Copa. O uniforme titular é amarelo, com listras em azul e vermelho nas laterais, em modelo bem semelhante ao do início da década de 90.