Site vaza camisa da seleção italiana para 2018

A seleção da Itália ainda não está garantida na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, mas já separou a roupa para a ocasião. Nesta quarta-feira, o site uruguaio especializado em uniformes Todo Sobre Camisetas divulgou imagens da camisa que será usada pela ‘Azzurra’ no próximo ano.

O modelo desenhado pela Puma será, claro, predominantemente azul, com um detalhe mais escuro na gola, e estampará um novo logo da federação italiana. A camisa ainda não tem data para ser lançada oficialmente.

O site divulgou ainda uma foto de uma das camisas de goleiro, preta, que deve ser usada na despedida do veterano Gianluigi Buffon dos gramados. A Itália, porém, não tem situação tão confortável nas Eliminatórias Europeias: a uma rodada do fim, o time ocupa a segunda colocação do Grupo G, atrás da Espanha, e com isso deve disputar a repescagem para se garantir na Rússia.