Site vaza camisa amarela e azul do Flamengo

O Flamengo voltará a ter um terceiro uniforme amarelo e azul para a temporada 2017. Nesta quarta-feira, o site Footy Headlines, especializado em uniformes de futebol, publicou uma desenho de como será a nova terceira camisa do clube carioca.

Amarelo e azul são as cores com as quais o clube de remo, que deu origem ao time de futebol, foi fundado em 1895. O modelo de 2017 será também uma homenagem ao Maracanã, cujas arquibancadas em azul e amarelo possuem desenho semelhante ao que aparece nas mangas e ombros da camisa.

Curiosamente, por discordâncias com a empresa que gere o estádio, o clube deixou de mandar seus jogos no local neste ano e vem atuando no Estádio Luso-Brasileiro, apelidado de Ilha do Urubu pela torcida rubro-negra.

Ainda segundo o site, o uniforme será completado com calções e meias amarelas. A camisa ainda não foi lançada oficialmente pelo Flamengo.

🇧🇷 See the leaked Flamengo 17-18 third kit ➡️ now on footyheadlines.com Uma publicação compartilhada por Footy Headlines (@footyheadlines) em Jul 19, 2017 às 5:14 PDT

O Flamengo já teve uma camisa listrada em amarelo e azul em 2010. O modelo, que entrou para o grupo de camisas mais contestadas do futebol brasileiro, era uma homenagem ao time de remo de 1895, que fundou o clube com essas cores. Confira, na matéria abaixo, essa e outras camisas polêmicas: