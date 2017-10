Copa de 2018: site divulga camisas de seleções europeias

Depois de divulgar os esboços das camisas para 2018 de algumas seleções que estarão na Copa do Mundo, o site uruguaio especializado em uniformes Todo Sobre Camisetas publicou na manhã desta segunda-feira os modelos oficiais das já classificadas Bélgica, Espanha, Alemanha e Rússia.

A camisa belga tem referências ao modelo usado em 1984, como a mesma cor vermelha e as estampas geométricas em vermelho, amarelo e preto na horizontal, na altura do peito. Assim como no uniforme que inspirou o desenho atual, o escudo também está posicionado ao centro. O calção e as meias seguem o mesmo tom da camisa.

A camisa da Espanha, campeã do mundo em 2010, terá um modelo semelhante ao utilizado pela equipe na Copa do Mundo de 1994. Assim como a Bélgica, as formas geométricas também foram aplicadas, mas na vertical, ao lado oposto do escudo. A camisa será confeccionada na cor vermelha, com tais detalhes em amarelo e azul marinho. O calção seguirá o mesmo tom de azul, e as meias serão pretas, com listras nas cores da bandeira nacional.

O uniforme da atual campeã alemã é inspirado no modelo usado no título da Copa de 1990, com formas geométricas no peito – mas apenas em preto, e não nas cores da bandeira. Já a anfitriã Rússia terá um modelo mais simples, com predomínio do vermelho e duas faixas brancas saindo dos ombros em direção ao tórax.