Simulador do sorteio da Copa: veja como podem ficar os grupos

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018 será realizado em 1º de dezembro, em Moscou, na Rússia, com a presença de diversas estrelas do futebol. As 32 seleções que disputarão o Mundial na Rússia serão divididas em oito grupos de quatro participantes. Para o sorteio, os times estão separados em quatro potes, com base no ranking da Fifa divulgado em outubro. As cabeças de chave serão a anfitriã Rússia, Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. Os times serão divididos em oito grupos de quatro participantes.

Pelas normas da Fifa, países da mesma confederação não poderão ficar no mesmo grupo, com exceção às equipes europeias, que são maioria – duas delas podem ficar em uma mesma chave. Portanto, já se sabe que o Brasil não poderá cair no grupo de nenhuma seleção da Conmebol (Uruguai, Colômbia e Peru), além, claro, dos outros cabeças-de-chave. Espanha, Inglaterra e Croácia, no pote 2, são os adversários mais temidos, na teoria.

Use o simulador abaixo e confira as possibilidades: