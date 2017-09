Sidão sonha em não levar gol pelo São Paulo pela 1ª vez

O São Paulo ainda não perdeu uma partida no Morumbi com Sidão no gol. Em compensação o goleiro não vê a hora de sair de campo sem levar gol, afinal, são 12 jogos oficiais pelo clube sofrendo gols em todos, totalizando 23, em uma média de quase dois por jogo.

“Venho sonhando com isso aí há um tempão, de ficar não só um jogo, mas alguns jogos sem sofrer gols, porque tenho certeza que quando isso acontecer vamos subir bem na tabela”, disse o goleiro na tarde desta sexta-feira, pouco antes do treino fechado no CT da Barra Funda.

Pelo São Paulo, o goleiro só saiu sem levar gols em duas partidas não oficiais, contra River Plate e Corinthians, pela Florida Cup.

“Isso é algo que incomoda muito, e não só quem joga ali atrás. Contra o Vitória, por exemplo, por dois minutos ficaríamos sem sofrer gol. Temos trabalhado para isso, principalmente na questão coletiva. Agora é ter um pouco mais de atenção do meio para o final do jogo”, cobrou.

Nesse domingo, diante do Sport Recife, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, Sidão irá completar seu sexto jogo seguido como titular. O São Paulo é o 17° na tabela de classificação, com 28 pontos. O adversário é rival direto na luta pela permanência na elite, já que o clube soma 30 pontos e inicia a 26ª rodada na 14ª colocação.

(com Gazeta Press)