Showbol: Com David Luiz de olho, Brasil fica em 4°

Não deu para a seleção brasileira de masters na disputa do Star Sixes, espécie de showbol disputado na Inglaterra com 12 seleções, cheias de jogadores com participações em Copas do Mundo. O time com Dida, Rivaldo, Juninho Paulista, Elano entre outros foi derrotado pela Dinamarca por 4 a 2 na semifinal e por 11 a 3 para a Espanha na disputa do terceiro lugar, ficando em 4°.

Após passar pela Alemanha neste sábado, nas quartas de final do torneio, com triunfo de 3 a 1, a seleção brasileira teve a companhia de David Luiz e Willan neste domingo, acompanhando das arquibancadas. No jogo, devem ter se lembrado da semifinal da última Copa do Mundo (na derrota de 7 a 1 para a Alemanha) quando viram o Brasil ser envolvido nas tabelas dinamarquesas e ficar atrás no placar: 3 a 0.

Martin Jorgensen puts Denmark in front pic.twitter.com/EiMTJAh4hO — Star Sixes (@StarSixes) July 16, 2017

Com dois gols de Elano, o Brasil reagiu, evitou o massacre e quase empatou. Mas enquanto buscava o terceiro gol, acabou sofrendo o quarto, que classificou a Dinamarca para a decisão.

Can they make a comeback? @elanoblumer scores a screamer of a response for Brazil #BRADEN #StarSixes pic.twitter.com/M0zrGs2yhX — Star Sixes (@StarSixes) July 16, 2017

Who can stop the Danes? Mads Junker seals their win over Brazil #BRADEN #StarSixes pic.twitter.com/40TgkjIKmJ — Star Sixes (@StarSixes) July 16, 2017

Com a derrota, o Brasil foi para a disputa do terceiro lugar contra a Espanha, mas acabou novamente derrotado e envolvido na troca de passes do adversário: 10 a 3.

Reencontro histórico

Juninho Paulista era um dos nomes fortes do Brasil para a disputa da Copa de 1998. O meia, em alta no Atlético de Madri era nome certo para o Mundial. Em fevereiro daquele ano, em jogo do Atlético contra o Celta, o meia sofreu grave lesão após dura entrada do lateral espanhol, Michel Salgado. Com o tornozelo quebrado, o meia acabou não figurando na lista de Zagallo.

Neste domingo, ambos se reencontraram na disputa de terceiro lugar do Super Sixes mas apenas um brilhou. E foi Michel Salgado, que marcou três gols na vitória espanhola por 11 a 3.