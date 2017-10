Série B: Paraná vence Internacional com recorde em Curitiba

Com recorde de público em partidas de futebol na Arena da Baixada, 39.414 pagantes, o Paraná Clube venceu o líder Internacional por 1 a 0 pela 28ª rodada da Série B e chegou na vice-liderança do torneio, a cinco pontos do primeiro colocado. O recorde de público em jogos de futebol no estádio do rival Atlético-PR pertencia ao jogo entre Austrália e Espanha na Copa do Mundo de 2014, com 39.375 torcedores. Como o dono do estádio jogando, o recorde de público foi no empate em 0 a 0 com o Flamengo, na última rodada do Brasileiro de 2016, com 35.396 pagantes.

O Inter pressionou mais no primeiro tempo, mas quem marcou foi o Paraná, que chegou ao gol com 41 minutos. Após cobrança de escanteio, Iago Maidana subiu mais que a defesa e de cabeça venceu Danilo Fernandes. Na comemoração, bateu continência para a torcida paranista.

Na segunda etapa, o Internacional voltou a pressionar, enquanto o Paraná jogava nos contra-ataques e segurava o ímpeto do rival, para delírio do ótimo público, que foi incentivado nas últimas semanas pela campanha #40milnaBaixada.

Com a vitória, o Paraná, que joga a Série B desde 2008, assumiu a segunda colocação, com 49 pontos, um a mais que o Ceará, que também venceu nesta terça-feira. O Internacional é o líder, com 54 pontos.

VEJA A TABELA E CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B