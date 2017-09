Série B: Internacional vence América e se isola na liderança

O Internacional recebeu o América-MG na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, pelo encerramento da 26ª rodada da Série B e venceu por 2 a 1 no “jogos dos líderes”, abrindo vantagem para o time mineiro na tabela. Ambas equipes iniciaram a rodada com 48 pontos, mas com o time gaúcho em vantagem no número de vitórias e no saldo de gols.

O jogo foi duro, e o Internacional começou a construir sua vantagem aos 27 da primeira etapa. D’Alessandro cruzou da esquerda e Edenílson, de cabeça, marcou. Antes do intervalo, aos 39 minutos, o atacante Luan, ex-Palmeiras e Cruzeiro, empatou. Após receber na entrada da área, chutou de perna esquerda e a bola desviou na defesa e morreu no ângulo do goleiro Danilo Fernandes.

Com o empate, o Inter já se garantiria mais uma rodada na liderança, com a mesma pontuação que o América. Após pressionar na segunda etapa, o time, apoiado por mais de 36 mil torcedores, marcou o segundo, aos 40, com Nico López. Após lançamento de Uendel, Camilo, de costas, ajeitou de cabeça para o uruguaio, que entrou sozinho na área e bateu no canto do goleiro.

Com a vitória, o Internacional lidera a Série B com 51 pontos, três pontos a mais que o vice-líder América. O primeiro time fora da zona de classificação para a série A é o Ceará, com 42 pontos.

