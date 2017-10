Série B: Internacional apenas empata com Boa Esporte

Nesta terça-feira, o líder da Série B, Internacional, apenas empatou sem gols com o Boa Esporte, agora 12° colocado, em Varginha, na abertura da 30ª rodada.

O jogo foi equilibrado, mas o time mineiro, jogando em casa, esteve ligeiramente melhor. A melhor chance do Internacional veio aos 44 do segundo tempo, com William Pottker, que acabou chutando para fora.

Com o resultado, o Inter vai a 58 pontos e pode voltar a ficar apertado pelo América-MG, segundo colocado, que em caso de vitória contra o Brasil, em Pelotas, chega a 57.

Guarani pode entrar na zona de rebaixamento

Jogando no Brinco de Ouro contra o lanterna ABC, o Guarani não saiu de um empate por 1 a 1. Richarlyson fez 1 a 0 para os paulistas logo no começo do primeiro tempo, mas Vitor Júnior empatou antes do intervalo. Pouco depois do gol, Bruno Mendes recebeu o segundo amarelo e foi expulso pelo lado dos paulistas.

Com o empate, o Guarani chegou aos 35 pontos e pode ser ultrapassado pela Luverdense, primeiro time na zona de rebaixamento, caso os mato-grossenses vençam o Paysandu em casa.

