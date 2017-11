Série B: Inter vence, mas fica com o vice; América-MG é campeão

O América-MG é o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira só dependia de suas forças para ficar com o título e venceu o CRB, no estádio Independência, por 1 a 0, na última rodada do torneio. O gol do título foi marcado aos 20 minutos do segundo tempo por Rafael Lima – zagueiro que integrava a delegação da Chapecoense no ano passado, mas não foi relacionado para o voo que acabou em tragédia.

Com uma campanha irregular durante boa parte da competição, o Internacional não cumpriu as expectativas da torcida e ficou apenas com o vice. Neste sábado, o time gaúcho venceu o Guarani por 2 a 0, com dois gols de Nico López, mas dependia de um tropeço do América para assumir a primeira colocação.

Festa dos promovidos à Primeira Divisão

Além de América-MG e Internacional, o Ceará e o Paraná também haviam garantido suas vagas na Série A do ano que vem já na última rodada. As duas equipes jogaram em casa e receberam uma grande festa das torcidas pelo retorno para a principal divisão do Brasil.

Os cearenses tiveram uma festa completa: bateram o recorde de público da competição em 2017 com 56.005 pagantes (56.999 presentes) e venceram o ABC por 1 a 0.

Já os paranaenses não venceram – empataram com o Boa Esporte por 1 a 1, em jogo sediado no Couto Pereira, estádio do Coritiba -, mas fizeram uma linda homenagem ao goleiro Marcos, ídolo do clube, e titular neste sábado, apesar de ter ficado no banco durante todo o ano.