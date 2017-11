Série B: Inter empata com Oeste em Barueri e volta à Série A

O Internacional está de volta à Série A. Em jogo muito fraco contra o Oeste, na Arena Barueri, o empate por 0 a 0 garantiu o time gaúcho de volta à primeira divisão em 2018. Com o resultado, a equipe se mantém em segundo na Série B e já não pode ser alcançado pelos clubes de fora do G4.

O primeiro tempo teve poucas chances de gol. O Oeste aproveitou os contra-ataques e teve a chance mais perigosa, aos 42, com finalização de Willian Cordeiro, defendida por Danilo Fernandes.

O jogo seguiu fraco no segundo tempo, até que aos 23 minutos Edenílson, do time visitante, arriscou um chute de longe e obrigou o goleiro Rodolfo a fazer defesa. Satisfeito com o empate, o Inter passou a jogar mais recuado e sofrer pressão do Oeste, que precisava da vitória para se aproximar do G4. No último lance da partida, em contra-ataque, Carlos perdeu grande chance de dar a vitória aos gaúchos.

O Internacional garantiu o retorno à primeira divisão, chegando aos 65 pontos, ainda na segunda colocação da Série B. O Oeste, com 58 pontos, segue fora do G4, mas ainda com chances de acesso.

