Série B: Inter e CRB empatam sem gols no Beira-Rio

Nesta sexta-feira, Internacional e CRB empataram sem gols no Beira-Rio pela 32ª rodada da Série B. O time gaúcho insistiu e pressionou muito, mas não conseguiu furar a retranca da equipe visitante. Com o resultado, o Inter segue na liderança, com 62 pontos. Já o time alagoano permanece na 16ª colocação, com 39.

O técnico Guto Ferreira ganhou um desfalque de última hora para o jogo. O zagueiro Danilo Silva sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e Léo Ortiz atuou na posição. O clube teve o retorno do volante Rodrigo Dourado, que cumpriu suspensão automática na última rodada pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, Claudio Winck voltou à lateral direita depois de ter perdido a vaga para Alemão. O centroavante Leandro Damião também retornou ao time após sentir um desconforto muscular e ser desfalque na derrota para o Ceará, na última rodada.

O CRB teve três desfalques para o duelo. O volante Olívio sentiu uma fisgada na região posterior da coxa esquerda durante treinamento e Tinga entrou na posição. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o lateral-esquerdo Edson Ratinho deu lugar a Marcos Martins. O atacante Zé Carlos foi poupado pela Comissão Técnica e Chico foi o substituto.

O resultado deixa o CRB a três pontos da zona de rebaixamento. Já o Internacional abriu quatro pontos do segundo colocado, o Ceará, mas pode perder a vantagem na liderança caso o América-MG vença o Guarani no sábado. Caso isso aconteça, o time mineiro ficará a dois pontos dos gaúchos ao final da rodada.

