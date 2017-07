Série B: Inter derrota Luverdense no sufoco e com gol polêmico

O Internacional sofreu, mas conseguiu voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta terça-feira. O gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Luverdense, marcado por William Pottker, saiu aos 47 minutos do segundo tempo e em uma jogada que gerou enorme confusão no Beira-Rio. O time gaúcho, que vinha de três partidas sem vitória em seu estádio, pulou da sétima para a quinta colocação, com 24 pontos. O Luverdense é o 18º, com 16 pontos.

O polêmico gol do Inter saiu depois de Joanderson passar para Pottker empurrar para o gol vazio. No entanto, no início da jogada, Pottker estava impedido e fez menção de receber passe de Carlos. Neste momento, o assistente Marco Eustáquio Santiago se equivocou ao levantar a bandeira. Os atletas do Luverdense pararam, mas Joanderson (que estava em posição legal) chegou antes de Pottker e depois passou para o atacante marcar. O árbitro mineiro Igor Junio Benevenuto validou o gol e deu início a uma confusão.

Meu deus, o que fez este bandeirinha no gol do Inter.

Luverdense parou e juiz mandou continuar.

Inter 1 a 0 no último minuto

Rapaz… pic.twitter.com/lKI4xRcopc — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) July 19, 2017

Até mesmo o presidente Helmute Lawisch, do clube do Mato Grosso, invadiu o gramado para discutir com o trio de arbitragem. A partida ficou paralisada por cerca de 10 minutos e os jogadores do Luverdense até ameaçaram não voltar para o jogo. Mas, após reunião, permaneceram no gramado e jogaram mais dois minutos até o apito final.

O Internvolta a campo neste sábado contra o Vila Nova, às 16h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). A partida será com os portões fechados porque o time goiano foi punido com a perda de quatro mandos de campo devido a uma briga entre os torcedores no clássico contra o Goiás. Nesta sexta-feira, o Luverdense recebe o Paraná, às 20h30 (de Brasília), no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). Os jogos serão válidos pela 16.ª rodada.

(com Estadão Conteúdo)