Série B: América-MG vence ABC e encosta no líder Inter

Na luta pelo acesso à primeira divisão, o América-MG venceu o ABC por 2 a 0 na noite desta terça-feira, no Independência, em Belo Horizonte, em confronto válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória deixou o time mineiro empatado em número de pontos com o líder Internacional, ambos com 63 pontos, mas com vantagem para o time gaúcho pelo número de vitórias.

O América já começa a fazer as contas para conseguir o acesso para a primeira divisão. Se a combinação de resultados for suficiente, uma vitória simples, no próximo sábado, contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli, já será o bastante para o clube mineiro conseguir o primeiro objetivo.

O ABC é o lanterna do torneio e se aproximou mais ainda da Série C em 2018. O time do Rio Grande do Norte tem apenas 28 pontos e enfrenta o Criciúma, na próxima sexta-feira, no Frasqueirão, às 21h30 (de Brasília). A derrota ou empate rebaixam a equipe.

