Senegal vence jogo remarcado e está na Copa da Rússia

No dia 12 de novembro de 2016, a África do Sul venceu Senegal em casa pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A partida foi anulada após a descoberta de manipulação do resultado por parte do árbitro ganês Joseph Lamptey, banido do futebol após a investigação sobre o episódio. Nesta sexta, as equipes voltaram a jogar na África do Sul e, com vitória por 2 a 0, Senegal garantiu vaga no Mundial.

Sakho aos 12 e Mkhize, contra, aos 38 do primeiro tempo fizeram os gols da vitória senegalesa. O triunfo deixou a equipe com onze pontos na liderança, com onze pontos. Faltando uma rodada para o término das Eliminatórias, o time não pode ser alcançado por Burkina Faso (6), Cabo Verde (6) ou África do Sul (5).

No jogo anulado de 2016, os sul-africanos venceram partida polêmica após a marcação de um pênalti inexistente no primeiro gol. Na etapa inicial, o árbitro Lamptey marcou a infração em um lance em que a bola bateu nas pernas de Kalidou Koulibaly, mas foi considerado um domínio com a mão. Os senegaleses reclamaram bastante da decisão, mas de nada adiantou. Em seguida, Thulani Hlatshwayo converteu a cobrança.

Senegal volta à Copa do Mundo após 16 anos de ausência. Em sua única participação, em 2002, a seleção chegou até as quartas de final do torneio, eliminada pela Turquia. Naquela competição, venceu França e Suécia.