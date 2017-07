“Sem nudes”: a interação de Joel Santana com fãs no Twitter

Joel Santana voltou ao Twitter. O carismático técnico brasileiro, que não atualizava o perfil desde julho de 2015, reapareceu na rede social durante a madrugada desta sexta-feira, e fez a alegria de seus seguidores. Logo de cara, pediu para que não fossem feitas perguntas em inglês, em referência ao período em que dirigiu a seleção da África do Sul e virou ‘meme’ pelas expressões um pouco desencontradas no idioma.

Durante o bate-papo com os fãs, o treinador de 68 anos deu pitacos nos clubes brasileiros, defendeu o trabalho de Zé Ricardo no Flamengo, aconselhou torcedores e também deu broncas em alguns seguidores que insistiam em pedir ou mandar ‘nudes’ ou fazer brincadeiras de duplo sentido. Joel não trabalha como técnico desde abril, quando deixou o Boavista, do Rio.

Abaixo, um pouco do show de Joel nas redes sociais:

Sem perguntas em inglês galera, i dont speak english — Joel Santana (@JoelSantana) July 21, 2017

sem nudes — Joel Santana (@JoelSantana) July 21, 2017

excelente goleiro, nível de seleção — Joel Santana (@JoelSantana) July 21, 2017

não — Joel Santana (@JoelSantana) July 21, 2017

compre um lindo buquê se vender, algum chocolate bom, pague, diga que é pra uma moça especial, entregue a ela e a convide para sair, garoto! — Joel Santana (@JoelSantana) July 21, 2017