Sem Messi, Argentina perde para a Nigéria de virada

No último amistoso antes do sorteio para a Copa do Mundo, a Argentina enfrentou a Nigéria em uma das sedes do Mundial, a cidade de Krasnodar, na Rússia, e perdeu de virada por 4 a 2, sem a presença de seu maior craque, Lionel Messi. O jogador do Barcelona foi poupado pela comissão técnica.

Banega e Agüero chegaram a fazer 2 a 0 para os argentinos no primeiro tempo, mas ainda antes do intervalo, Iheanacho descontou. Na segunda etapa, com ambas equipes muito modificadas, Iwobi (duas vezes) e Idowu marcaram para os nigerianos.

Essa foi apenas a segunda vitória dos nigerianos sobre os argentinos. Em 2011, jogando em casa, a Nigéria venceu por 4 a 1.