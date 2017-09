Sem brasileiros e Özil, Fifa divulga lista do Prêmio Puskas

A Fifa divulgou nesta sexta-feira a lista dos dez finalistas ao Prêmio Puskas, de gol mais bonito da temporada. A lista não teve brasileiros nem o meia alemão Özil, indicado por muitos como favorito após marcar um belíssimo gol pelo Arsenal, na Liga dos Campeões em novembro.

Veja os dez finalistas ao prêmio:

DEYNA CASTELLANOS – Venezuela

03/10/2016 – Venezuela 2 x 1 Camarões (Mundial sub-20)

Logo na saída de bola, jogadora acertou um belo chute e encobriu a goleira camaronesa.

KEVIN PRINCE-BOATENG – Las Palmas e Gana

23/10/2016 – Villarreal 2 x 1 Las Palmas (Campeonato Espanhol)

Marcou de voleio, após cruzamento de calcanhar, o único gol do Las Palmas no jogo.

OSCARINE MASULUKE – Baroka e África do Sul

30/11/2016 – Baroka 1 x 1 Orlando Pirates (Campeonato Sul-africano)

Nos acréscimos do jogo, o Orlando Pirates vencia por 1 a 0. Foi quando o goleiro Masuluke foi para a área e, de bicicleta, empatou o jogo.

ALEJANDRO CAMARGO – O’Higgins e Chile

04/12/2016 – Universidad Concepción 3 x 1 O’Higgins (Campeonato Chileno)

Marcou um gol de trás do meio de campo, após saída errada do goleiro adversário.

OLIVER GIROUD – Arsenal e França

01/01/2017 – Arsenal 2 x 0 Crystal Palace (Campeonato Inglês)

Após grande contra-ataque do Arsenal, Giroud recebeu a bola na área, pelo alto. Como estava à frente da bola, chutou com a sola do pé, por trás do corpo e acertou o ângulo do goleiro do Crystal Palace.

MOUSSA DEMBELE – Celtic e França

05/02/2017 – St. Johnstone 2 x 5 Celtic (Campeonato Escocês)

A beleza do gol está na construção da jogada, na troca de passes dos jogadores do Celtic até a finalização de Dembele.

JORDI MBOULA – Barcelona e Espanha

22/02/2017 – Barcelona 4 x 1 Borussia Dortmund (Liga dos Campeões sub-19)

Mboula girou sobre um adversário no meio de campo, carregou a bola, entortou os defensores do Dortmund dentro da área e marcou um golaço.

AVILES HURTADO – Tijuana e Colômbia

01/04/2017 – Atlas 3 x 3 Tijuana (Campeonato Mexicano)

Após escanteio cobrado na área, Hurtado mandou de bicicleta no ângulo inverso do goleiro do Atlas, que nada pôde fazer.

Nemanja Matic – Chelsea e Sérvia

22/04/2017 – Chelsea 4 x 2 Tottenham (Copa da Inglaterra)

Na semifinal da Copa da Inglaterra, Matic acertou um belo chute no ângulo.

Mario Mandzukic – Juventus e Croácia

03/06/2017 – Juventus 1 x 4 Real Madrid (Liga dos Campeões)

A Juventus marcou apenas um gol na derrota para o Real Madrid na final da Liga dos Campeões, mas foi um golaço. De voleio, encobriu o goleiro Navas.