Seleções criarão Liga Global de Nações a partir de 2020

Numa iniciativa inédita das confederações regionais, seleções de todo o mundo criarão um novo torneio internacional, com os maiores times do mundo, a Liga Global de Nações. O processo foi encabeçado pela Uefa que, há anos, vem buscando um modelo para substituir os amistosos caça-níqueis por partidas mais interessantes. Nos últimos anos, ainda surgiram acusações de que Argentina, Brasil e Espanha teriam usado amistosos para lavagem de dinheiro.

As seleções seriam repartidas em sete divisões, respeitando a posição no ranking da Fifa. A primeira fase, entre junho e setembro de 2020, seria entre equipes do mesmo continente, em jogos de ida e volta. Os vencedores de cada divisão em seu continente se classificariam para uma fase final, marcada para meados de 2021.

Disputada a cada dois anos, a competição ainda traria a vantagem de permitir que seleções fossem rebaixadas ou promovidas nas divisões e daria um poder limitado para a Fifa. Uma entidade separada organizaria a fase final. Essa nova organização venderia os direitos de televisão, escolheria as sedes e ainda venderia ingressos. A ideia do torneio começou na Europa, com sistema de disputa já definido pela Uefa.