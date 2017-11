Seleção treina com Danilo, Jemerson e Giuliano entre titulares

A seleção brasileira realizou nessa quarta-feira um novo treino no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, visando os amistosos contra o Japão, na sexta-feira, em Lille, e na terça-feira, contra a Inglaterra, em Londres. O técnico Tite realizou um coletivo em campo reduzido, no qual formou o time “titular” com três novidades: Danilo, Jemerson e Giuliano.

Nada indica até aqui, contudo, que essa será a formação que entrará em campo na sexta, já que Tite ainda não falou com os jornalistas desde que chegou à capital francesa. No início da atividade, a equipe que recebeu o colete amarelo e foi ao gramado tinha: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Jemerson e Marcelo; Casemiro, Fernandinho, Giuliano e Willian; Gabriel Jesus e Neymar.

Os reservas foram escalados com: Cássio; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Alex Sandro; Renato Augusto, Paulinho, Diego Souza e Douglas Costa; Firmino e Taison.

Os meias Diego, do Flamengo, e Philippe Coutinho, do Liverpool, continuaram fora em tratamento médico de lesões musculares sofridas durante jogos dos campeonatos brasileiro e inglês. A situação de ambos parece similar.

Coutinho ainda tem remotas chances de ir a campo contra o Japão, mas faz trabalhos visando a segunda partida. Já Diego está quase descartado do confronto de Lille.

Os dois jogos serão as últimas apresentações da seleção brasileira em 2018, já visando a disputa da Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia.