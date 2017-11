Seleção faz testes para a Copa em amistoso com o Japão

A seleção brasileira inicia, nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã (de Brasília), sua preparação para a Copa do Mundo de 2018 com um amistoso diante do Japão, em Lille. O técnico Tite fará diversos testes na equipe.

Contra o Japão, ele testará Danilo na lateral, na busca por um reserva para Daniel Alves, e jogará com a dupla de zagueiros reservas, Jemerson e Thiago Silva. A ideia inicial era ver um meio de campo formado por Casemiro, Fernandinho e Coutinho, que normalmente joga como atacante pelo lado, mas os problemas físicos do jogador do Liverpool obrigaram o treinador a mudar seus planos.

“A oportunidade ao Giuliano não era o processo inicial, era o Coutinho para jogar ali. A oportunidade surge”, explicou o técnico nesta quinta-feira sobre a escolha pelo meia do Fenerbahçe. No ataque, Willian acompanhará os insubstituíveis Gabriel Jesus e Neymar e será o capitão da equipe pela primeira vez.

A equipe japonesa não terá à disposição três de seus jogadores mais conhecidos: Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Shinji Okazaki (Leicester City) e Keisuke Honda (Pachuca), não convocados pelo treinador Vahid Halilhodzic por considerar que não estão na melhor forma.

O treinador bósnio promete um Japão no ataque, mas reconhece o valor do adversário. “O Brasil é a melhor equipe do mundo na atualidade, candidato número 1 para ser campeão mundial”, afirmou.

(Com AFP e Estadão Conteúdo)