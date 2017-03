Seleção brasileira segue em segundo no ranking da Fifa

A atualização de março do ranking da Fifa foi divulgado nesta quinta-feira com poucas mudanças após um mês de pouquíssimos jogos entre seleções. A Argentina se manteve em primeiro, enquanto a seleção brasileira segue em segundo lugar no levantamento da entidade.

Apenas quatro jogos aconteceram no período entre a divulgação dos rankings de fevereiro e março e, por isso, quase nenhuma mudança ocorreu. Dos primeiros lugares, por exemplo, foram apenas duas mudanças no top-20.

A Polônia ganhou duas posições e empatou em 12° com o País de Gales. Quem caiu um lugar foi a Inglaterra, que agora é 14°. Já o Egito volta a ser a única equipes africana no top-20, ocupando a 20ª colocação após subir três colocações, passando Islândia, Holanda e Equador.

Quem mais ganhou posições no ranking foi o Suriname, que subiu nove colocações e agora é o 120° do mundo. Já quem mais perdeu posições foi Myanmar, que caiu 13 posições e foi para o 172° lugar.