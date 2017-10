Seleção brasileira fará amistoso contra a Rússia antes da Copa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira que a seleção brasileira fará um amistoso contra a Rússia no dia 23 de março de 2018, em Moscou, na reta final de preparação para a Copa do Mundo.

O coordenador de seleções Edu Gaspar disse que o duelo ajudará na adaptação brasileira ao país-sede do Mundial. “Achamos importante sentir o clima da Rússia, do torcedor, do estádio, e dos jogadores neste ambiente antes de a comissão técnica definir a lista final.”

A seleção brasileira, portanto, tem quatro amistosos marcados antes do início da competição: enfrentará o Japão no dia 10 de novembro, em Lille, na França; quatro dias depois, visita a Inglaterra, em Londres; em 2018, enfrentará a Rússia em 23 de março e a atual campeã Alemanha, em 27 de março, em Berlim.