Seleção brasileira enfrentará campeã do mundo em novembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira um amistoso da seleção brasileira contra a Inglaterra, em 14 de novembro, no estádio de Wembley, em Londres. O Brasil também enfrentará o Japão em novembro, na última data Fifa antes do sorteio para a Copa do Mundo.

A oficialização da partida com os ingleses dependia da classificação da equipe europeia para a Copa, o que foi concretizado após a vitória contra a Eslovênia, nesta quinta-feira. “Já fechamos amistosos com três seleções de alto nível, de escolas distintas e que tiveram bom desempenho nas Eliminatórias. Dentro da comissão técnica os adversários foram debatidos e vistos como grande potencial de preparação”, disse o coordenador de seleções, Edu Gaspar.

O Brasil também enfrentará a Alemanha em março de 2018, como preparação para o Mundial da Rússia. A Inglaterra, além do jogo contra a seleção, também confirmou amistoso contra a Alemanha, em 10 de novembro.

(com Reuters)