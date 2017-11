Seleção brasileira chega a Paris para últimos amistosos do ano

Os convocados pelo técnico Tite se apresentaram em Paris, na capital francesa, onde a seleção brasileira estará hospedada durante esta data Fifa, para os amistosos com o Japão e Inglaterra, nos dias 10 e 14 de novembro. Como boa parte dos jogadores atua em campeonatos europeus, a maioria já se apresentou no hotel na manhã desta segunda-feira, entre eles Neymar, Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva do PSG; Casemiro e Marcelo do Real Madrid; Paulinho do Barcelona. Dos 25 chamados, apenas três atuam no Brasil: o goleiro Cássio, o meia Diego e o atacante Diego Souza. Eles devem se apresentar apenas na terça-feira.

Os treinamentos iniciam já nesta segunda, com trabalho no estádio Charlety, na capital francesa. Neymar e Philippe Coutinho ainda são dúvidas, pois não jogaram nas últimas partidas de seus times, PSG e Liverpool, respectivamente, do último final de semana porque foram poupados por a problemas musculares.

O jogo com o Japão está marcado para as 10h (de Brasília), de sexta-feira, no estádio Pierre Mauroy, em Lille.