Sede do Corinthians é pichada após nova derrota: ‘Acabou a paz’

A sequência de quatro rodadas sem vitória e a aproximação do rival Palmeiras acabaram com a paciência de alguns torcedores do líder Corinthians. Muros do Parque São Jorge foram pichados na noite deste domingo, pouco após a derrota do time por 1 a 0 para o Ponte Preta, em Campinas, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Vagabundos. Ou joga por amor ou por terror” e “Acabou a paz” foram as frases escritas nos muros da sede social corintiana, na zona leste de São Paulo. Já na madrugada, as mensagens apareceram borradas, mas ainda legíveis.

Na semana passada, torcedores organizadores foram ao CT Joaquim Grava conversar com atletas e diretores. Segundo o atacante Jô e o presidente Roberto de Andrade, a reunião foi pacífica e o elenco recebeu mensagens de incentivo para a reta final do campeonato.

Com a derrota Estádio Moisés Lucarelli, o Corinthians permaneceu com 59 pontos. O Palmeiras, que nesta segunda enfrenta o Cruzeiro, no Allianz Parque, tem 53 e um jogo a menos. Os dois rivais paulista agora só dependem de si para conquistarem o título, já que fazem no próximo domingo o clássico, em Itaquera. A vantagem do Corinthians sobre o Palmeiras chegou a ser de 14 pontos.