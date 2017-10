Sassá usa camiseta com frase de Adriano para responder críticos

Sassá, atacante do Cruzeiro, aproveitou as redes sociais para “mandar um recado” aos críticos nesta segunda-feira. Usando uma camiseta com a mensagem “Que Deus perdoe essas pessoas ruins”, frase eternizada por Adriano Imperador, o jogador respondeu aos comentários dos torcedores mineiros de que teria priorizado festas no último feriado ao tratamento de uma lesão no joelho.

Sassá passaria por cirurgia no joelho no último sábado, mas pediu ao clube para adiar o procedimento para depois do feriado. O jogador, no entanto, foi criticado por torcedores após ser flagrado em uma festa, fumando narguilé e tomando cerveja, em imagens vazadas nas redes sociais.

Durante sua passagem pelo Botafogo, Sassá protagonizou em uma série de casos de indisciplina que culminaram em sua saída do clube.

A frase “Que Deus perdoe essas pessoas ruins” foi estampada por Adriano em 2010, quando jogava no Flamengo. Também em resposta às críticas que recebia e em meio a polêmicas com a ex-noiva Joana Machado, o atacante mostrou a camiseta logo após marcar o gol da vitória por 1 a 0 da equipe no clássico contra o Vasco, válida pelo Campeonato Carioca.