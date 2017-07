São Paulo x Ceni: entenda a questão sobre multa rescisória

Em sua controvertida entrevista coletiva, na qual alegou não ter “nenhuma responsabilidade direta” sobre o fracasso do técnico Rogério Ceni, o presidente do São Paulo, Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, desconversou sobre a grande polêmica envolvendo a demissão do ex-goleiro: a multa rescisória de 5 milhões de reais.

Pelo contrato assinado no fim do ano passado e válido até o fim de 2018, Rogério teria direito a receber a quantia se fosse demitido com aproveitamento superior à média de seus três antecessores – 51% de Juan Carlos Osorio, 46,5% de Edgardo Bauza e 42,5% de Ricardo Gomes, totalizando 47%.

A questão da multa era uma espécie de garantia para o ídolo de que não teria seu trabalho interrompido precocemente. Ele, no entanto, foi demitido após um semestre, justamente quando chegou próximo a não alcançar sua meta.

Em 37 jogos, o novato Ceni somou 14 vitórias, 13 empates e dez derrotas, com 49,5% de aproveitamento. Mas apesar das obrigações estabelecidas em contrato, Leco não garantiu que os 5 milhões de reais serão pagos a Rogério.

“A multa é tema de âmbito interno e será tratada com todas as análises da forma mais correta possível. O São Paulo cumprirá tudo à risca, mas isso depende de estudos que serão feitos e ajustados com ele”, afirmou um constrangido Leco, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, no centro de treinamento.

O dirigente garantiu manter boa relação com Rogério. “Ele esteve aqui hoje. Não estive pessoalmente com ele, mas certamente o nosso relacionamento não será interrompido, as portas do clube não estarão fechadas a ele. O São Paulo e o Rogério se fundem no amor pelo clube, num único propósito.”

Rogério se despediu dos atletas e companheiros de clube nesta terça-feira pouco antes da coletiva de Leco. O ex-goleiro, que defendeu o São Paulo por mais de duas décadas como atleta, ainda não se pronunciou sobre sua demissão nem revelou se abrirá mão da multa rescisória da qual tem direito. Ele deve ser substituído por Dorival Júnior.