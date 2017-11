São Paulo venderá ingressos a R$ 1 em retorno ao Morumbi

Torcedores do São Paulo poderão comprar ingressos para o jogo contra o Bahia, no próximo domingo, no Morumbi, por apenas R$ 1, como reconhecimento ao apoio que a torcida mostrou em uma das temporadas mais dramáticas do time, que ficou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro durante 14 rodadas.

A venda de ingressos para o público geral começa na quinta-feira. O valor do ingresso, que originalmente custaria 20 reais aos torcedores, será bancado metade pelo clube e por dois patrocinadores, cabendo ao torcedor apenas 1 real.

O jogo válido pela última rodada do torneio nacional marcará o retorno do São Paulo ao estádio do Morumbi, depois de fazer seu mando de campo no Pacaembu por cinco jogos, enquanto o local recebia shows. Em casa, o time conseguiu registrar neste ano os quatro maiores públicos do Campeonato Brasileiro: no empate com o Corinthians (61.100 pagantes), vitória sobre o Cruzeiro (56.000), derrota para o Coritiba (53.600) e empate com o Grêmio (51.500). A equipe tem a segunda melhor média de público do Brasil, com 32.709 na temporada. Só está atrás do campeão Corinthians, que tem média de 34.796 torcedores por jogo.