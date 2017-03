São Paulo tem pior defesa entre times da Série A

Dos 20 clubes que disputarão a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2017, ninguém sofreu tantos gols quanto o São Paulo, em números absolutos e na média. Foram 20 gols em onze jogos na temporada 2017. Das equipes que disputam a série A, a Chapecoense foi o clube que mais sofreu gols, depois do time paulista – 13.

Na média, ninguém chega nem perto da marca do São Paulo, que sofre, 1,82 gol por jogo neste ano, contando apenas os jogos oficiais. A segunda pior média é do Santos, com 1,22 gol sofrido por jogo.

Melhor defesa

No sentido oposto ao do São Paulo, o Bahia tem a melhor defesa tanto em números absolutos quanto na média: sofreu apenas quatro gols no ano, em 13 partidas disputadas. Na média, o clube tem 0,31 gol por jogo.