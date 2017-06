São Paulo renova com Lugano e contrata zagueiro equatoriano

O São Paulo anunciou na noite desta segunda-feira a renovação do contrato do zagueiro uruguaio Diego Lugano, ao informar que ele ficará no clube até o fim desta temporada. Além disso, o zagueiro equatoriano Robert Arboleda foi confirmado como a mais nova contratação para o Campeonato Brasileiro.

A situação de Lugano se arrastou pelas últimas semanas, e só foi decidida na última hora. O contrato do atleta com o São Paulo se encerraria nesta sexta-feira. Um novo vínculo foi assinado até dezembro.

O clube divulgou também a chegada do zagueiro Robert Arboleda. O jogador que estava no Universidad Católica, de Quito, assinou até 2020 e já deve integrar o grupo no treino desta terça-feira, no CT da Barra Funda.

Também nesta segunda-feira, o lateral Junior Tavares prorrogou seu contrato com o São Paulo, que venceria em dezembro de 2019, para 30 de junho de 2021.