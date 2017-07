São Paulo recebe Grêmio e pode deixar zona de rebaixamento

São Paulo e Grêmio fazem nesta segunda-feira, a partir das 20h (de Brasília), um jogo decisivo no encerramento da 16ª rodada do Brasileirão, no Morumbi. O tradicional duelo reúne duas equipes em situações completamente distintas na tabela: os paulistas tentam sair da zona de rebaixamento, enquanto os gaúchos seguem perseguindo a liderança.

O São Paulo ocupa o 18º lugar, com 15 pontos ganhos, e só precisa de uma vitória para ultrapassar Avaí e Atlético-PR e deixar a zona de rebaixamento. Já o Grêmio, com 31, é o segundo colocado, com nove pontos a menos que o líder Corinthians.

O técnico Dorival Júnior, do São paulo, manterá a base do time nos últimos jogos. A única mudança será forçada pela lesão no ombro de Wellington Nem, que deverá dar lugar a Marcinho ou Lucas Fernandes no lado direito do ataque.

No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho não revelou a escalação, mas a tendência é que escale força máxima, apesar de ter compromisso na Copa do Brasil na quinta-feira – o time enfrentará o Atlético-PR nas quartas de final em grande vantagem, já que venceu o jogo de ida por 4 a 0.

O Grêmio tem dois desfalques certos para esta noite: o atacante paraguaio Lucas Barrios, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Rafael Thyere, com um entorse no tornozelo. Destaques do time, o zagueiro Pedro Geromel e o atacante Luan, devem retornar ao time.