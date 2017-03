São Paulo não vence em estádio palmeirense desde 2007

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque. Na história do confronto, a equipe tricolor leva vantagem no total, mas não jogando na casa do rival. Desde 2007, o São Paulo não sabe o que é vencer o Palmeiras como visitante.

São 311 jogos, com 107 vitórias do São Paulo, 102 do Palmeiras e 102 empates, com 418 gols para o São Paulo e 410 para o Palmeiras. Contudo, no estádio palmeirense, somando Palestra Itália e Allianz Parque, o Palmeiras leva vantagem.

Em 30 jogos, foram 15 vitórias do Palmeiras, sete vitórias do São Paulo e oito empates, com 45 gols para o Palmeiras e 24 do São Paulo. Contando os amistosos, os números sobem para 41 jogos, com 21 vitórias palmeirenses, nove vitórias são-paulinas e 11 empates, com 62 gols para o Palmeiras e 35 para o São Paulo.

A última vitória do São Paulo como visitante foi por 1 a 0, no dia 29 de agosto de 2007, no antigo Palestra Itália. O time tricolor, que conquistaria o bicampeonato do Brasileirão, marcou aos 39 da primeira etapa, com Jorge Wagner. Pelo Palmeiras, o atacante Max até chegou a empatar com um gol de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento.

Desde então, foram quatro jogos no ex-Palestra Itália, com duas vitórias palmeirenses e dois empates. O último jogo foi uma vitória do Palmeiras por 2 x 0, com dois gols de Robert, pelo Campeonato Paulista.

Desde a abertura do Allianz Parque, foram três clássicos no estádio, com três vitórias do Palmeiras, com nove gols para os alviverdes e apenas um para os tricolores.

VEJA OS NÚMEROS DO CLÁSSICO PALMEIRAS x SÃO PAULO, NO ESTÁDIO PALMEIRAS

Estádio Palestra Itália (sem amistosos)

Jogos: 27

Vitórias Palmeiras: 12

Vitórias São Paulo: 7

Empates: 8

Gols Palmeiras: 36

Gols São Paulo: 23

Estádio Palestra Itália (com amistosos)

Jogos: 38

Vitórias Palmeiras: 18

Vitórias São Paulo: 9

Empates: 11

Gols Palmeiras: 53

Gols São Paulo: 34

Estádio Allianz Parque

Jogos: 3

Vitórias Palmeiras: 3

Vitórias São Paulo: 0

Empates: 0

Gols Palmeiras: 9

Gols São Paulo: 1

Estádios somados (sem amistosos)

Jogos: 30

Vitórias Palmeiras: 15

Vitórias São Paulo: 7

Empates: 8

Gols Palmeiras: 45

Gols São Paulo: 24

Estádios somados (com amistosos)

Jogos: 41

Vitórias Palmeiras: 21

Vitórias São Paulo: 9

Empates: 11

Gols Palmeiras: 62

Gols São Paulo: 35