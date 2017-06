São Paulo: Luiz Araújo e Thiago Mendes são vendidos ao Lille

Más notícias para o técnico Rogério Ceni: depois de concluir a venda do atacante Luiz Araújo para o Lille, da França, na noite desta quinta-feira, por 10,5 milhões de euros (38 milhões de reais), o São Paulo também acertou a saída do volante Thiago Mendes para o mesmo clube nesta sexta. Emissários franceses estão no Brasil, e a assinatura dos contratos será feita nos próximos dias, embora a janela de transferências para a França se inicie apenas no dia 9 de junho.

Thiago Mendes foi vendido por 7,5 milhões de euros (27,1 milhões de reais). O clube do Morumbi tem direito a 80% do valor total (21,6 milhões de reais). Os 20% restantes são do Goiás, que revelou o jogador. Pelo São Paulo, o volante disputou 141 jogos e marcou 11 gols desde 2014. Em 2017, ele se tornou peça fundamental do esquema de Rogério Ceni, mas atualmente se recupera de uma lesão no joelho direito.

Já Luiz Araújo, de 21 anos, é revelação do clube paulista e fez 48 jogos com nove gols marcados. Ele teve sua primeira oportunidade em 2016, após jogar o Campeonato Paulista pelo Novorizontino, por empréstimo.

A venda de jogadores já era prevista pela diretoria do São Paulo nesta janela de transferências. Com uma alta dívida bancária, o clube possui poucos recursos disponíveis para reforçar o elenco. O próximo jogador que pode ser negociado é o lateral Junior Tavares, que está na mira do Ajax, da Holanda, o mesmo que contratou David Neres no início do ano.

(com Estadão Conteúdo)