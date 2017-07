São Paulo: limite de estrangeiros tira Lugano até do banco

Logo após comandar seu primeiro treino tático pelo São Paulo, o técnico Dorival Júnior já pode ter que cortar o zagueiro Diego Lugano do jogo contra o Atlético-GO, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbi. Isso porque, se mantiver o time titular testado, o novo treinador terá na lista de relacionados cinco estrangeiros, limite estabelecido pelo regulamento do Campeonato Brasileiro para cada partida.

A formação ensaiada na terça-feira teve os argentinos Julio Buffarini, Jonatan Gomez e Lucas Pratto, o equatoriano Robert Arboleda e o peruano Christian Cueva como estrangeiros. Portanto, nenhum outro jogador nascido fora do Brasil poderia ser relacionado para a partida. Como reservas da zaga, Dorival teria Douglas e Éder Militão à disposição. Entretanto, a equipe titular só deverá ser definida após os treinos desta quarta-feira.

Dos cinco estrangeiros do possível time titular, Arboleda e Pratto são praticamente nomes certos na escalação de Dorival. Cueva, que não marca gols e nem dá assistências desde março, é dúvida pela má fase. Recém-chegado, Gomez ainda busca espaço, enquanto Buffarini é a maior chance de Lugano não ser cortado, já que o treinador pode usar Bruno ou Araruna na lateral-direita.

Com 36 anos, Diego Lugano renovou recentemente seu contrato com o São Paulo até o final do ano, após longa novela e pressão por parte da torcida. Em 2017, o uruguaio disputou um total de 11 partidas, sendo quatro no Brasileiro. Em comparação com os estrangeiros que estão no time desde o primeiro semestre, é o que menos foi acionado.

(Com Gazeta Press)