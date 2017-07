São Paulo lança segunda camisa, em homenagem à torcida

O São Paulo tem novo segundo uniforme para a sequência do Campeonato Brasileiro da temporada 2017. Como aconteceu no primeiro uniforme, o lançamento veio acompanhado da frase “Da Sua Vibração Vem a Nossa Raça”, uma homenagem ao torcedor do clube – que vem sofrendo nos últimos tempos.

A camisa segue o tradicional desenho tricolor, com faixas na horizontal em preto, vermelho e branco. A diferença é que as faixas, no novo uniforme, vão até a altura dos ombros. Nos ombros, a camisa é toda na cor vermelha.

A estreia do uniforme será neste domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro, na disputa do Campeonato Brasileiro.