São Paulo frustra Ceni e vende Thiago Mendes ao Lille

Para desespero do técnico Rogério Ceni, o São Paulo acertou na madrugada desta sexta-feira a venda de mais um jogador titular. O clube do Morumbi aceitou o pedido do atleta e negociou o volante Thiago Mendes com o Lille, da França.

Nesta manhã, o diretor-executivo de futebol Vinicius Pinotti reforçou que a venda, estimada em 9 milhões de euros (33,8 milhões de reais, na cotação atual), se deu por desejo do jogador de atuar na Europa, apesar do esforço da diretoria e do técnico Rogério em mantê-lo no São Paulo.

No começo do mês, o Lille, clube dirigido pelo argentino Marcelo Bielsa, já havia tentado levar Thiago Mendes, mas acabou tendo sucesso apenas com Luiz Araújo, que saiu por 38 milhões de reais. Na ocasião, o São Paulo conseguiu segurar o volante, peça importante no elenco. No entanto, diante da insistência do atleta, o time desistiu de mantê-lo.

“Nunca foi intenção do São Paulo perder o Thiago Mendes, que fazia parte de nosso projeto esportivo. O que pesou foi a vontade do atleta de ir embora. O atleta manifestou o desejo de ir, o clube fez de tudo para segurar, não aceitou a proposta num primeiro momento, mas o atleta nos abordou com um projeto de carreira na Europa, e seguindo na linha que estamos trabalhando não podemos manter aqui um atleta com foco fora do São Paulo, com cabeça na Europa”, ressaltou Pinotti.

Dos 9 milhões de euros combinados, o clube paulista ficará com 80%. “A proposta chegou num valor bom para o São Paulo e para o Thiago, então a transação saiu. Queremos contar com os atletas que estejam com a cabeça aqui. Não estou aqui para fazer julgamento de valor, mas para deixar tudo claro que o clube não gostaria de vendê-lo.”

Thiago Mendes recebeu um telefonema do técnico Bielsa antes de optar pelo futebol francês. “Tive uma conversa, mas sempre deixei claro que meu sonho era jogar na Europa. Foi uma escolha minha.”

Thiago Mendes, de 25 anos, chegou ao Morumbi em 2015, disputou 142 jogos oficiais e marcou 11 gols. “Agradeço ao clube e a todos que me ajudaram, foram três anos de casa. Numa decisão que só cabia a mim, decidi hoje sair do São Paulo”, disse, despedindo-se.

Com Thiago Mendes, o São Paulo chega a cinco jogadores vendidos na temporada. No começo do ano, o clube liberou David Neres (Ajax), Lyanco (Torino-ITA), e mais recentemente Luiz Araújo (Lille) e Maicon (Galatasaray).

(com Gazeta Press)