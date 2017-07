São Paulo anuncia retorno do meia Hernanes

O torcedor do São Paulo acordou com uma boa e surpreendente notícia nesta quarta-feira. O clube, que ocupa a 18ª colocação do Brasileirão, anunciou o retorno do meio-campista Hernanes, que estava na Hebei Fortune, da China. O jogador de 32 anos atuou com sucesso pelo São Paulo entre 2005 e 2010.

“Com o raiar de um novo dia, a profecia se cumpriu: torcida são-paulina, Hernanes voltou #OProfetaVoltou”, escreveu o clube nas redes sociais.” Os detalhes da negociação ainda não foram divulgados.

Nascido em Recife (PE), Hernanes se profissionalizou pelo São Paulo, pelo qual conquistou o Brasileirão em 2007 e 2008. Ele marcou 35 gols em 221 jogos pelo clube antes de se transferir para a Lazio.

Passou ainda por Santo André (empréstimo, em 2006), Inter de Milão, Juventus, Hebei e seleção brasileira (disputou a Copa de 2014), antes de retornar ao clube do Morumbi.