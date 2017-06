São Paulo anuncia contratação de meia argentino

O São Paulo anunciou oficialmente a contratação do meia argentino Jonatan Gómez, ex-Santa Fe, da Colômbia. O atleta revelado no Rosario Central assinou contrato por três temporadas. Gómez, de 27 anos, vinha sendo um dos destaques de Santa Fe, onde estava desde 2016. Na última edição do Campeonato Colombiano, ele foi eleito o melhor meio-campista.

A expectativa do clube do Morumbi é de que Jonatan chegue à capital paulista até o final da semana para ser apresentado. Nas redes sociais do São Paulo, ele deixou um recado para a torcida. “Queria compartilhar minha felicidade por chegar ao maior clube do Brasil, que é o São Paulo. É um desafio muito importante para mim e sempre vou me dedicar ao máximo em campo”, afirmou.

A chegada do argentino é mais uma para a série de reforços que o São Paulo está promovendo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Recentemente, o clube tricolor anunciou as chegadas de Maicosuel e Denílson. O zagueiro equatoriano Arboleda também está próximo e já fala como atleta do clube paulista.

Tem novidade na área! Fala, Jonatan Gómez 👇🏼👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/WDnZDy6wIp — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 21, 2017

(Com Gazeta Press)