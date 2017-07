São Paulo acerta empréstimo do meia Marcos Guilherme

No mesmo dia em que apresentou o zagueiro Aderllan, o São Paulo confirmou também a chegada de outro reforço. Marcos Guilherme, meia de 21 anos, com passagem nas seleções de base do Brasil chega por empréstimo. O jogador, revelado pelo Atlético-PR, estava no Dínamo de Zagreb, da Croácia, e ficará no clube, que vive uma crise no Campeonato Brasileiro, São Paulo pelo período de um ano meio.

Marcos Guilherme é a 18ª contratação do clube na temporada. Começou a despontar no Atlético-PR, em 2014 e no ano seguinte começou a ser convocado para a seleção brasileira de base. Com a equipe, foi o artilheiro do Sul-Americano Sub-20 e vice-campeão mundial da categoria também em 2015, ao perder a decisão do torneio para a Sérvia. Em 2016, conquistou o Campeonato Paranaense com o Atlético-PR.

No começo de 2017, o meia foi contratado por empréstimo clube croata e terminou a temporada como vice-campeão nacional. Em contrapartida à vinda de Marcos Guilherme, o São Paulo acertou com o Atlético-PR a cessão definitiva por três anos do goleiro Léo, que desde o começo do ano estava no Paraná.

Marcos Guilherme é mais um reforço tricolor! 🔴⚪️⚫️https://t.co/Qc9EePgj3I pic.twitter.com/acEp7bFPfo — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 20, 2017

(com Estadão Conteúdo)