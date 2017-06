Santos vai acionar Fifa por ‘assédio’ do Barcelona a Lucas Lima

Barcelona e Lucas Lima ainda não chegaram a assinar um pré-contrato para que o jogador se apresente em janeiro de 2018. Porém, o Santos já se movimentou nos bastidores e irá acionar a Fifa para denunciar um possível aliciamento do time catalão ao camisa 10 santista. Apesar do acordo ainda não ter sido fechado, a diretoria do Santos entende que o Barça está descumprindo o regulamento da entidade, já que vem sondando o meia antes de 1º de julho, quando ele poderá assinar um pré-contrato.

Após a saída de Neymar em 2013, Santos e Barcelona também travaram uma briga na Justiça. Na ocasião, o clube alvinegro também entendeu que o time catalão assediou a joia antes do tempo permitido pela Fifa. O pai e agente de Neymar também gerencia a carreira de Lucas Lima e é quem vem intermediando as negociações com o meia.

O contrato de Lucas Lima com o Santos vence no dia 31 de dezembro. O presidente Modesto Roma Júnior já fez uma oferta de renovação, mas o meia ainda não se posicionou. Internamente, os dirigentes da equipe santista já tratam a saída do jogador como certa. O pessimismo se dá pela demora de Lucas em dar uma resposta sobre a proposta de renovação, que é considerada ‘muito boa’ até por representantes do jogador.

(Com Gazeta Press)