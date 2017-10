Campeonato Brasileiro: Santos perde e demite Levir Culpi

Dessa vez não adiantou a intervenção dos jogadores: Levir Culpi foi demitido pelo Santos, logo após a derrota para o São Paulo por 2 a 1, neste sábado, no estádio do Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O presidente Modesto Roma Junior informou o treinador da decisão. O auxiliar Luiz Matter e o preparador físico Rodolfo Mehl também foram demitidos. Elano vai assumir o cargo de técnico interino. “Achamos que é o momento de mudar o comando”, disse Roma Junior.

Na semana passada, Culpi se manteve no cargo, após receber apoio dos jogadores. Além de Elano, a nova comissão técnica do Santos será formada por Marcelo Fernandes e Serginho.

(Com Agência Estado)