Santos faz acordo para pagar dívida de quase R$ 4 mi com Robinho

O Santos acertou um acordo para pagar tudo o que deve a Robinho. Segundo o relatório do Conselho Fiscal do clube, que será apresentado aos conselheiros em reunião nesta quinta-feira, a dívida com o jogador é de 3,9 milhões de reais.

O valor inclui débitos de direito de imagem, salários atrasados, verbas rescisórias, premiação de campeonato, comissões, além do acordo verbal feito com o presidente Modesto Roma Júnior, que não foi documentado. Tratava-se de um tentativa de manter o jogador na equipe. Jogadores como Aranha, Arouca, Eugenio Mena e Leandro Damião estavam em litígio com o clube na Justiça naquela época.

Em contato com os conselheiros, o mandatário justificou que o acordo aconteceu “por falta de cumprimento das obrigações salariais e tributárias de responsabilidade da gestão anterior”. Mesmo após a promessa do presidente, Robinho acabou se transferindo para o Guangzhou Evergrande, da China, naquela janela.

(Com Gazeta Press)