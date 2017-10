Santos empata com Sport e cai para 4ª colocação na tabela

Lutando para retomar a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Santos foi à Ilha do Retiro enfrentar o Sport e não obteve sucesso, ao empatar por 1 a 1.

Logo com três minutos de jogo, Ricardo Oliveira recebeu lançamento de Jean Mota, ganhou de Durval na corrida e bateu cruzado, embaixo de Magrão, que acabou falhando. Após o gol, o Sport passou a jogar melhor, obrigando Vanderlei a fazer grandes defesas.

Na segunda etapa, o time pernambucano seguiu pressionando mais os paulistas, que paravam muitas jogadas com falta. Aos 38, o atacante Rogério levantou uma bola que cruzou toda a área, bateu na trave oposta do goleiro Vanderlei e morreu no gol. Aos 43, Kayke saiu sozinho na cara de Magrão, mas desperdiçou a chance, chutando para fora.

Com o empate, o Santos foi a 50 pontos e caiu para a quarta colocação na tabela. O Sport, com 35, ultrapassa o São Paulo e agora é o 14° colocado.

Flamengo goleia Bahia e ultrapassa Botafogo na tabela

No estádio Luso-Brasileiro, o Flamengo recebeu o Bahia e venceu por 4 a 1, com dois gols do zagueiro Réver e dois do meia Diego. O triunfo levou o clube para a sexta colocação.

Após primeiro tempo sem gols, o Flamengo marcou o primeiro aos cinco do segundo tempo, com Réver, que aproveitou desvio de Guerrero após cruzamento na área e completou para o gol. O Bahia empatou aos 22, com Mendoza cobrando pênalti. Com 31, o zagueiro-artilheiro Réver marcou mais um, agora de cabeça, após cobrança de escanteio na área.

Aos 39 minutos, Diego marcou o terceiro para o Flamengo, cobrando pênalti. Dois minutos depois, Everton tocou para Diego, que dentro da área girou na marcação e bateu bonito.

Com o triunfo, o Flamengo chegou aos 46 pontos, ultrapassou o Botafogo e agora é sexto colocado na tabela. Já o Bahia, com 35, fica em 13°, ainda ameaçado pela zona de rebaixamento.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA E TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO