Santos conquista o título inédito do Brasileiro feminino

Bicampeão nacional em 2002 e 2004 no futebol masculino, o Santos agora também tem o melhor time do país entre as mulheres. Nesta quinta-feira, a equipe conquistou pela primeira vez o título do Campeonato Brasileiro feminino, e com vitória sobre um de seus principais rivais: 1 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Barueri (SP), no jogo de volta da final.

O único gol foi marcado pela atacante Sole Jaimes, de cabeça, aos 16 minutos do primeiro tempo. A jogadora argentina se destacou no Campeonato Brasileiro, ao terminar como artilheira do torneio, com 18 gols.

No placar agregado da decisão, as Sereias da Vila – apelido do time – fizeram 3 a 0 no Corinthians. Na partida de ida, na semana passada na Vila Belmiro, o time da Baixada Santista venceu por 2 a 0.