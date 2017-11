Santos bate o Atlético-MG e fica a três pontos do Corinthians

Logo em sua primeira entrevista como técnico do Santos após a demissão de Levir Culpi, o ex-meia Elano afirmou que iria recuperar o “DNA ofensivo” do clube. Pelo menos no primeiro tempo do duelo contra o Atlético-MG, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o novo comandante conseguiu.

Agressivo, o time abriu o placar no final do primeiro tempo, aos 45 minutos, com Arthur Gomes. Na segunda etapa, porém, a equipe levou o empate, com Fred, logo aos 5 minutos. Os santistas, porém, alcançaram a vitória após gols de David Braz (aos 15 minutos) e Ricardo Oliveira (aos 34) e seguem vivos na luta pelo título do torneio nacional.

Com o triunfo, o Santos chegou aos 56 pontos, assumiu a segunda colocação e encostou no líder Corinthians, que tem 59 e encara o Palmeiras, que tem 54, neste domingo, em Itaquera. Já o time mineiro parou nos 42 e segue na 10ª posição.

Na 33ª rodada, o Santos volta a jogar na Vila, desta vez contra o Vasco, na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília). Na quinta, às 20h, o Atlético-MG recebe o lanterna Atlético-GO, no Independência.

(Com Gazeta Press)