Santos aguarda exames para contratar atacante Nilmar

O Santos espera anunciar um reforço de peso para seu ataque nos próximos dias. O atacante Nilmar, com passagens por Inter, Corinthians e seleção brasileira, esteve no CT Rei Pelé nesta segunda-feira e realizou exames médicos no clube. Caso seja aprovado pelo departamento médico, o jogador de 32 anos deve assinar contrato.

Nilmar ainda tem contrato com o Al-Nasr, dos Emirados Árabes, mas como o vínculo se encerra no fim deste mês, o Santos poderá contratá-lo sem custos. A questão salarial, que já foi um empecilho, não é mais um problema, já que Nilmar aceitou diminuir seus rendimentos.

A diretoria do Santos, porém, só irá concretizar o negócio assim que saírem os resultados dos exames. Ciente do histórico de lesões de Nilmar, os médicos do clube farão diversas avaliações. Ele voltará ao CT Rei Pelé em outros dias desta semana para novas avaliações.

Os santistas não querem ter o mesmo problema que vêm enfrentando com Cleber. O zagueiro, que custou 7,3 milhões de reais , tem sofrido com problemas físicos desde o início da temporada, e por isso só atuou em dez partidas.

Nilmar completa 33 anos no próximo dia 14. No começo do ano, ele quase foi contratado pelo São Paulo. Além de passagens por Corinthians, Internacional e Lyon, o atacante também fez parte do grupo da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 2010, com o técnico Dunga.