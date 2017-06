Santista critica cantor Lucas Lima achando que era o atacante

A derrota do Santos por 2 a 0 para o Flamengo, na noite desta quarta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, tirou muitos torcedores do sério. Insatisfeito com a apatia do time, um em especial foi até o Twitter para descarregar sua ira no meia Lucas Lima.

Porém, o santista confundiu o perfil do meia na rede social e acabou direcionando as críticas para o Lucas Lima da Família Lima e marido da cantora Sandy. Apesar da confusão, o músico levou na esportiva e respondeu o torcedor de forma bem-humorada.

Veja abaixo a sequência das mensagens.

Lucas Lima (do Santos) vem sendo alvo de muitas críticas desde a última semana, quando surgiram especulações de uma possível transferência para o Barcelona em 2018. Desde então, o meia entrou em campo contra Sport e Flamengo. Nas duas partidas, ele foi discreto, o que causou revolta em grande parte da torcida.