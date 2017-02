Sampaoli diz que Ganso está fora do Sevilla por ‘opção própria’

Paulo Henrique Ganso continua sem jogar pelo Sevilla. Para a partida desta quarta-feira, contra o Leicester City, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, o meia brasileiro não ficará nem no banco de reservas. A equipe espanhola afirmou que o jogador não foi relacionado para o jogo por “decisão técnica”, mas o técnico Jorge Sampaoli deixou claro, em entrevista coletiva, que a ausência de Ganso se deve puramente a uma “vontade própria” do jogador.

“Estamos exigindo muito de Ganso, pois era o que esperávamos quando se transferiu para o clube. Estar fora dos relacionados é uma decisão praticamente dele. Quando decidir que quer jogar e que poderá agregar à equipe, é impossível que Ganso esteja fora da lista de convocados para as partidas”, afirmou Sampaoli.

Ganso chegou ao Sevilla no início da temporada europeia, como um pedido do próprio treinador espanhol. Entretanto, jogou apenas seis partidas pelo Campeonato Espanhol, acumulando 12 no total, e marcou apenas um gol. A última vez que o brasileiro entrou em campo foi contra o Real Madrid, em 4 de janeiro, acumulando um total de oito partidas sem jogar.

(Com Estadão Conteúdo)